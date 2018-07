Uefa pede à Ucrânia que realize jogos em cidades seguras

KIEV - A instabilidade política na Ucrânia está começando a afetar o panorama esportivo do país, uma vez que a Uefa pediu às autoridades que realizem grandes partidas nas regiões mais seguras do oeste ucraniano. A Uefa, entidade que dirige o futebol europeu, escreveu à federação de futebol da Ucrânia dizendo considerar Kiev e Lviv as únicas cidades seguras o suficiente para sediar partidas no futuro próximo.

Uma disputa europeia sub-21 entre Ucrânia e Letônia, marcada para o dia 8 de junho em Cherkasy, foi transferida para Kiev, e duas classificatórias para a Copa do Mundo feminina contra Inglaterra e Montenegro no mesmo mês acontecerão como planejado em Lviv.

A final da Copa da Ucrânia entre o Dynamo Kiev e seu arquirrival Shakhtar Donetsk nesta quinta-feira foi transferida da cidade de Kharkiv, no leste, para Poltava, no sul do país. O Dynamo venceu por 2 x 1 depois da expulsão de dois jogadores após uma grande briga nos acréscimos do jogo.

Os torcedores do Dynamo e do Donetsk, representando as regiões oeste e leste, deixaram a rivalidade de lado antes da partida e fizeram uma passeata pacífica em apoio à unidade do país.

Cidades como Kharkiv, Donetsk, Mariupol, Zaporizhya e Luhansk foram consideradas fora de cogitação, já que separatistas pró-Rússia armados continuam a se chocar com apoiadores leais ao governo. "Com respeito às preocupações com a segurança na Ucrânia, informamos que alguns times já expressaram sua inquietação", informou a Uefa em uma carta à federação de futebol da Ucrânia.

"Consequentemente, o comitê executivo da Uefa chegou à decisão de que a Ucrânia pode realizar os jogos em junho com a condição de que sejam disputados em Kiev ou Lviv."

No último final de semana, as partidas da liga ucraniana agendadas no leste do país foram remarcadas para regiões centrais relativamente pacíficas e realizadas a portas fechadas. Autoridades da Uefa disseram que irão continuar a monitorar a situação, e não se tomou nenhuma decisão no tocante aos confrontos da Liga Europa e da Liga dos Campeões, cuja rodada classificatória começa no início de julho.

O Shakhtar Donetsk irá disputar a fase de grupos na próxima temporada da Liga dos Campeões, e Metalist Kharkiv e Zorya Luhansk garantiram vagas na Liga Europa. A Uefa pediu às autoridades ucranianas que cogitem locais alternativos para os jogos em seu território.

(Reportagem adicional de Mitch Phillips)