Uefa pede limite de 12 anos para presidentes da Fifa As 53 nações que compõem a Uefa aprovaram nesta quinta-feira um documento em que sugerem a limitação do tempo de permanência do próximo presidente da Fifa no comando da entidade a 12 anos. A proposta provocaria uma mudança radical em relação os longos períodos de gestão dos últimos presidentes da entidade, mas ainda assim, é quatro anos inferior ao que foi recomendado pelo seu conselheiro anticorrupção.