Uefa pode punir o Tottenham após série de invasões em campo

A Uefa anunciou nesta sexta-feira ter aberto um processo disciplinar contra o Tottenham, por causa da invasão a campo de três torcedores do time durante o jogo do dia anterior, contra o Partizan Belgrado, em Londres, pela Liga Europa. Em julgamento marcado para 11 de dezembro, o clube inglês não deve escapar de punição pelo incidente.

Foram três invasões de campo em apenas 15 minutos, que fizeram com que o jogo fosse paralisado por falta de segurança ainda no primeiro tempo. Quando a partida foi retomada, o Tottenham marcou uma vez e conseguiu a vitória por 1 a 0 sobre o time sérvio, pelo Grupo C da Liga Europa.

A suspeita é de que as invasões seriam parte de uma ação de marketing. Afinal, os três torcedores estavam com camisas de uma empresa que patrocina o Tottenham. O clube inglês não confirmou tal hipótese, mas pediu desculpas "pelo comportamento totalmente inaceitável" e anunciou que todos os invasores foram presos.