Uefa proíbe Anzhi de jogar em casa na Liga Europa A Uefa anunciou nesta quarta-feira que o Anzhi Makhachkala não poderá mandar seus jogos em casa na próxima edição da Liga Europa. A entidade alega que a falta de segurança na região russa do Daguestão não permite a realização de partidas da competição na casa do Anzhi, em Makhachkala, capital do Daguestão.