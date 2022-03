Uefa proíbe Belarus de receber jogos de competições europeias por auxílio na invasão da Ucrânia

Seguindo as punições sofridas pela seleção russa e seus times, Belarus também arcará com as decisões da Uefa. A partir de agora, tanto os clubes quanto a equipe nacional terão que mandar suas partidas em um estádio neutro. A decisão foi anunciada pela entidade nesta quinta-feira, 3, como consequência da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, que teve auxílio da governo belarusso.

"O Comitê Executivo da Uefa decidiu que todos os clubes e seleções da Bielorrússia inscritos nas competições da UEFA serão obrigados a jogar seus jogos em casa em estádios neutros com efeito imediato. Além disso, nenhum espectador poderá assistir a esses jogos", comunicou a Uefa.

Dessa forma, Fifa e Uefa seguem a posição do Comité Olímpico Internacional (COI), que recomendou "não convidar" atletas e equipes russas e de Belarus para as competições internacionais. Anteriormente, os países já haviam sido excluídos da Copa do Mundo e de competições europeias, na decisão anunciada na última segunda-feira, 28.

Diferentemente dos clubes russos, como o Spartak Moscou, que acabou sendo eliminado da Liga Europa, nenhuma equipe belarussa acabou se classificando nesta temporada para nenhuma das três principais competições europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga da Conferência da Europa). Entretanto, a decisão da entidade segue valendo para o próximo ano, até segunda ordem.

"No momento é impossível dizer", afirmou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, sobre a volta das equipes e seleções russas às competições europeias. "Nossa decisão, tomada neste momento, foi a única boa decisão, uma decisão unânime dos membros do Comitê Executivo da Uefa. O que acontece amanhã, ninguém sabe, não posso lhe dar uma resposta. Por enquanto continua assim. Essa loucura deve parar o mais rápido possível".

A seleção belarussa (94ª no ranking da Fifa) tem dois amistosos fora de casa em março, na Índia e no Bahrein. Em casa, eles devem receber o Azerbaijão na Liga das Nações em 6 de junho, quatro dias antes de repetir em casa contra a Moldávia ou o Casaquistão, mas ainda com o local da partida indefinido.