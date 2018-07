Uefa proíbe partidas envolvendo times ucranianos e russos

A tensão entre Ucrânia e Rússia modifica o calendário dos jogos na Europa e obriga a Uefa a agir para garantir a segurança de clubes e torcedores, além de evitar uma escalada do conflito.

Nesta quinta-feira a Uefa decidiu intervir no sorteio das chaves da Uefa para evitar a todo custo que times da Rússia e da Ucrânia se cruzem nas primeiras fases na Liga dos Campeões. Os dois países mantém um dos piores conflitos dos últimos anos, elevando a tensão na região da Europa do Leste. A invasão russa a partes da Ucrânia chegou a fazer com que clubes que disputavam o campeonato ucraniano fossem transferidos para o torneio russo.

Pela decisão tomada ontem pela Uefa, os times do Zenit de São Petersburgo e o Dnipro estão impedidos de se enfrentar durante a próxima temporada. A meta é a de não dar qualquer motivo extra para o aprofundamento das tensões entre os dois países.

Apesar da intervenção, a Uefa optou por liberar jogos nas cidades de Dnipropetrovsk, Odessa, Kiev e Lviv, todas na Ucrânia. Isso permitirá que os times locais possam disputar os diversos torneios europeus sempre jogando em casa. Parte das cidades sediaram a Eurocopa de 2012 e, hoje, contam com alguns do estádios mais modernos da região.

Outro conflito que está determinando o destino dos jogos é o de Israel e palestinos. A Uefa determinou ontem que não se poderá disputar jogos dos torneios europeus nas cidades israelenses até que o conflito na Faixa de Gaza seja superado.

Na prática, os clubes israelenses na Liga dos Campeões e na Europa League terão de escolher locais alternativos para disputar suas partidas.