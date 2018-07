Uefa promete ajudar Grécia a superar crise no futebol O presidente Michel Platini prometeu que a Uefa vai enviar especialistas para Atenas nos próximos dias com a intenção de ajudar a Grécia a fazer mudanças no seu futebol, revelou o ministro do Esporte e da Cultura do país. A Grécia tem sofrido com a violência das torcidas e escândalos de manipulação.