Uefa propõe medidas enérgicas para combater racismo Os seguidos casos de racismo no futebol europeu nos últimos tempos estão fazendo com que a Uefa estude medidas enérgicas para combatê-los. A mais nova ideia é punir com pelo menos dez partidas de suspensão jogadores ou dirigentes considerados culpados de abusos raciais, como revelou o secretário-geral da entidade, Gianni Infantino.