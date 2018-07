Uefa pune Bendtner por exibir patrocinador em cueca

VARSÓVIA - A Uefa anunciou nesta segunda-feira a suspensão do atacante dinamarquês Nicklas Bendtner por uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 em razão do jogador ter mostrado o nome de um patrocinador não oficial na sua cueca ao comemorar um gol durante a Eurocopa.

A comissão disciplinar da Uefa também multou o atacante dinamarquês em 100 mil euros. Bendtner, porém, pode recorrer da decisão. As regras da entidade para torneios, incluindo a Eurocopa, proíbem a exibição de qualquer patrocinador pelos jogadores.

O dinamarquês levantou a camisa e baixou a parte superior do seu calção, revelando o nome de uma empresa de apostas através da parte superior de sua cueca, depois de marcar o seu segundo gol na derrota por 3 a 2 para Portugal, em partida disputada na última quarta-feira.

Derrotada por 2 a 1 pela Alemanha no domingo, a seleção dinamarquesa foi eliminada na primeira fase da Eurocopa. A equipe somou três pontos em três partidas no Grupo B do torneio continental.