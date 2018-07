Uefa pune clube sérvio por manifestação antissemita

A Uefa puniu nesta segunda-feira o Partizan, da Sérvia, por manifestações antissemitas contra torcedores do Tottenham durante partida disputada em Belgrado, válida pela Liga Europa, no dia 18 de setembro.

O clube sérvio foi punido também por causa da invasão de alguns torcedores ao gramado. Eles arremessaram fogos de artifício no campo e apontaram laser contra o rosto de jogadores da equipe inglesa.

Como punição por estas infrações, o Partizan terá que fechar parte da arquibancada do seu estádio no jogo contra o Besiktas, no dia 23. Além disso, a Uefa aplicou multa de 40 mil euros (cerca de R$ 123 mil).

Durante o jogo contra o Tottenham, torcedores sérvios exibiram grande faixa com a mensagem "Só Judeus e Gays", numa paródia ao programa humorístico da TV britânica ("Só Bobos e Cavalos") - o time inglês é conhecido por ser predominante entre torcedores de bairros com as maiores comunidades de judeus em Londres.