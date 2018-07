Uefa pune jogador suíço por atraso em teste antidoping

Frei foi punido por ter chegado atrasado no controle antidoping ao fim da partida contra o Sporting Lisboa, no dia 20 de setembro. Ele teria ultrapassado o limite de 60 minutos, após a notificação da Uefa ao clube quanto à requisição do exame, para fornecer amostras de urina.

Com a suspensão, o atacante se tornou baixa de última hora para o jogo do Basel, atual campeão suíço, contra o Videoton, na Hungria, na quinta-feira desta semana. Após dois jogos, o time soma dois pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo G da competição europeia.