Uefa quer punição severa para Sérvia e deve recorrer A Uefa deve apelar do veredicto do seu próprio painel independente contra a Sérvia, com a intenção de aplicar um punição mais severa em razão dos abusos raciais proferidos contra jogadores da seleção da Inglaterra, durante partida válida pelas Eliminatórias do Campeonato Europeu Sub-21.