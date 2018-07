Uefa quer usar quinteto de arbitragem na Eurocopa

A Uefa revelou ter a intenção de experimentar o sistema de quinteto de arbitragem na Eurocopa de 2012. Para isso, o comitê executivo da entidade vai pedir permissão ao painel de arbitragem da Fifa - a International Board - para que o utilize durante o torneio, que será disputado na Ucrânia e na Polônia.

A International Board limitou em julho os testes com cinco árbitros para competições de clubes, quando foi aprovado o sistema para as edições da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa, ambos organizados pela Uefa, em julho. O próximo encontro do painel está marcado para março.

A ideia de colocar um assistente adicional ao lado de cada gol para ajudar os árbitros a tomarem decisões sobre jogadas na grande área é creditada ao francês Michel Platini, presidente da Uefa. O ex-jogador acredita que o sistema pode eliminar os pedidos para uso de tecnologia de vídeo.