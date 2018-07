Uefa recomenda que árbitros suspendam partidas em caso de racismo

Em resolução emitida conjuntamente com a Associação Europeia de Clubes e com o sindicato internacional de atletas FIFPro, o órgão que dirige o futebol europeu lembrou aos árbitros que, quatro anos atrás, eles já haviam sido autorizados a parar jogos em casos de incidentes racistas sérios no gramado ou nas arquibancadas.

A resolução também pede que técnicos e jogadores se manifestem "mesmo que isso signifique criticar seus próprios jogadores e torcedores".

A resolução foi redigida pelo Conselho de Estratégia do Futebol Profissional, e ratificada na quinta-feira pelo Comitê Executivo da Uefa, reunido na Bulgária. O Conselho de Estratégia é composto por representantes da Uefa, das ligas nacionais, dos clubes europeus e dos jogadores