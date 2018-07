Uefa retira Metalist Kharkiv da Liga dos Campeões A Uefa anunciou nesta quarta-feira a exclusão do Metalist Kharkiv da Liga dos Campeões da Europa por sua ligação com um escândalo de manipulação de resultados na Ucrânia. O clube, porém, ainda pode recorrer contra o veredicto da entidade com uma apelação urgente na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).