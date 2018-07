Uefa retoma formato de entrega dos troféus aos campeões europeus no gramado

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, alterou nesta quarta-feira uma política da entrega de troféus nas competições europeias iniciada pelo antecessor dele, Michel Platini. Agora, "os dirigentes deverão descer das arquibancadas e entregar a taça no gramado em todas as competições de clubes e de seleções da Uefa", determinou o dirigente.

Ainda segundo o presidente da entidade que administra o futebol europeu, Aleksander Ceferin, a decisão foi tomada pois "o campo é o cenário dos jogadores e tem sentido que seus sucessos sejam celebrados ali".

A regra será colocada em prática no próximo dia 24, em Estocolmo, quando o presidente da Uefa entregará a taça da Liga Europa para Ajax, da Holanda, ou Manchester United, da Inglaterra, finalistas da competição. O mesmo ocorrerá na final da Liga dos Campeões, no dia 3 junho, em Cardiff, no País de Gales.

Após a eleição de Michel Platini, em 2007, houve uma interrupção na tradicional chuva de confetes no centro do gramado para a entrega da taça aos capitães das equipes vencedoras. De acordo com a Uefa, as comemorações no gramado dão aos torcedores melhor visão dentro do estádio e imagens mais claras para a audiência da televisão.