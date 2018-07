Uefa revela mascote 'super-herói' da Eurocopa de 2016

Horas antes de a mesma ser apresentada oficialmente ao público no amistoso entre França e Suécia, em Marselha, a mascote da Eurocopa de 2016 foi revelada pela Uefa nesta terça-feira. Anfitriões da competição continental, os franceses optaram por uma garoto, com pinta de super-herói, para promover o evento.

Apostando na simplicidade, a França trouxe ao conhecimento do público em primeira mão, por meio da página da Uefa no Twitter, um garoto que carrega a tradicional camisa azul da seleção do país, com o número 16 no peito, em referência ao ano de disputa da próxima Eurocopa. Para completar, o menino possui uma capa vermelha nas costas e um calção branco que carregam o símbolo do torneio.

Também retratado com meiões vermelhos e uma chuteira branca com pequenos detalhes de gosto duvidoso, o menino de visual simpático ainda terá o seu nome escolhido por meio de uma enquete a ser lançada posteriormente. A próxima edição da Eurocopa será disputada entre os dias 10 de junho e 10 de julho de 2016.