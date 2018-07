Uefa se diz 'confiante' para jogo entre Bayern e Shakhtar na Ucrânia

A Uefa se manifestou nesta terça-feira sobre o confronto entre Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique pela Liga dos Campeões e garantiu estar "confiante" de que a partida do dia 17 de fevereiro será realizada com segurança. O jogo está confirmado para a cidade de Lviv, na Ucrânia, apesar dos conflitos no país.

Com sede em Donetsk, o Shakhtar foi obrigado a receber suas partidas em outro lugar por conta da intensa batalha na região entre separatistas pró-Rússia e o governo ucraniano. Por isso, o clube escolheu Lviv como nova casa.

Apesar de estar situada a cerca de mil quilômetros a oeste de Donetsk, Lviv foi palco de incidentes esporádicos, incluindo um ataque à casa do prefeito da cidade com um lançador de granadas em dezembro do ano passado.

Mesmo sabedora disso e de que um evento do tamanho do jogo pela Liga dos Campeões pode atrair as atenções dos separatistas, a Uefa se disse "confiante de que a partida será jogada em Lviv sem nenhum problema". Shakhtar e Bayern iniciam o duelo de oitavas de final do torneio europeu na Ucrânia. A volta está marcada para o dia 10 de março, em Munique.