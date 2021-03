Uefa sorteia confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões; Bayern é o time a ser evitado

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões na sede da Uefa em Nyon, na Suíça, nesta sexta-feira, a partir das 8h (horário de Brasília), colocará frente a frente Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid. Depois das quartas de final de 2020, com jogos únicos em Portugal em vez do tradicional sistema de ida e volta devido à pandemia de covid-19, a competição recupera parte da normalidade, apesar de continuar sem público nos estádios.

Pela primeira vez desde a temporada 2004/2005, Messi e Cristiano Ronaldo estão fora da Liga dos Campeões antes das quartas de final. Desde então, um deles, pelo menos, alcançava esta fase.

O atual campeão Bayern de Munique é o grande rival a ser evitado: há dois anos não perde um jogo na competição. "Queremos vencer todos os jogos, é o nosso DNA", lembrou o meio-campista Joshua Kimmich na quarta-feira, após eliminar a Lazio nas oitavas de final.

Já o PSG poderá contar novamente com Neymar, recuperado de lesão. Nas oitavas de final, o time francês eliminou o Barcelona, sob o comando de Kylian Mbappé.

O Manchester City chega embalado por um impressionante série de 21 vitórias consecutivas contando todas as competições entre dezembro e março. Outro clube inglês também vive grande fase: o Chelsea do técnico Thomas Tuchel, despedido no final de dezembro do PSG e que transformou os Blues numa máquina de vitórias. Desde que assinou, o treinador alemão não perdeu um único jogo e acaba de bater o Atlético de Madrid nas oitavas de final com autoridade.

Menos badalado do que seus adversários, o Borussia Dortmund conta com o fenômeno norueguês Erling Haaland. O desafio da equipe, no entanto, é resolver a irregularidade do sistema defensivo.

Quando serão os jogos?

Jogos de ida das quartas de final: 6 e 7 de abril

Jogos de volta das quartas de final: 13 e 14 de abril

Jogos de ida das semifinais: 27 e 28 de abril

Jogos de volta das semifinais: 4 e 5 de maio

Final: 29 de maio, Estádio Olímpico Atatürk, Istambul (Turquia)