Uefa suspende goleiro ucraniano por dez jogos após incidente de racismo

A Comissão Disciplinar da Uefa determinou uma punição pesada para um caso de racismo. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou a suspensão do goleiro ucraniano Kostyantyn Makhnovskyi por dez jogos, o forçando a desfalcar o Ventspils, da Letônia, por um longo período.

LEIA TAMBÉM > Bahia luta contra preconceitos no futebol e traz torcida de volta

O incidente de racismo, que não foi detalhado pela Uefa ao anunciar a punição, se deu em um duelo com o Gzira United, de Malta, na partida disputada em 1º de agosto. A ação racista do ucraniano se deu com o jogador senegalês Samb Amadou. Ambos foram expulsos após uma discussão em que eles se encararam.

A Uefa explicou que Makhnovskyi teve "uma conduta racista" e, por isso, o suspendeu por dez jogos. E a punição em competições europeias para o jogador ucraniano começa a valer já nesta quinta-feira, quando a sua equipe vai encarar o português Vitória de Guimarães pela terceira fase preliminar da Liga Europa.

A pena de dez jogos para casos de discriminação foi adotada pela Uefa em 2013. Porém, a severa punição só havia sido imposta anteriormente pela entidade no futsal.