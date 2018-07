Uefa suspende Ibrahimovic por 2 jogos, e libera Drogba

Na partida disputada na Espanha e vencida por 2 x 1 pelo time francês, em 12 de fevereiro, o sueco levou cartão vermelho, já nos acréscimos, após uma entrada de sola no zagueiro Andrés Guardado.

Ibrahimovic ficará de fora do jogo de volta contra o Valencia, no dia 6 em Paris, e de uma eventual primeira partida das quartas de final.

No mesmo dia, a Uefa rejeitou um protesto do Schalke 04 contra a escalação do atacante Didier Drogba, do Galatasaray.

O marfinense, que estava no futebol chinês, foi contratado no final de janeiro pela equipe turca, numa transação que foi embargada pelo clube Shenhua, de Xangai. O Schalke 04 alegava que, por causa do impasse, Drogba não poderia ter sido escalado pelo Galatasaray para a partida de 20 de fevereiro em Istambul.

(Por Justin Palmer)