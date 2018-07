Uefa suspende Ibrahimovic por dois jogos após expulsão A Uefa anunciou nesta quarta-feira a punição por duas partidas ao atacante Zlatan Ibrahimovic, por sua expulsão no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, no último dia 12, contra o Valencia. Com isso, além da suspensão automática no jogo de volta diante dos espanhóis, na próxima quarta-feira, o sueco ficará de fora da primeira partida das quartas de final se o Paris Saint-Germain avançar.