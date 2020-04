Uefa suspende todas as competições de futebol por tempo indeterminado

O futebol na Europa está suspenso por tempo indeterminado por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada, nesta quarta-feira, após uma reunião, feita por videoconferência, entre o Comitê Executivo da Uefa e 55 federações nacionais.

A medida suspendeu as partidas da Liga dos Campeões, da Liga Europa e adiou os jogos das seleções previstos para junho. A medida vale também para o futebol de campo feminino, futsal e competições juvenis. Há duas semanas, a Uefa adiou a Eurocopa, prevista para junho, até 2021.

Com a suspensão, os campeonatos nacionais correm o risco de não terem campeão na temporada 2019/2020, prevista para ter um final em 30 de maio, com a final da Liga dos Campeões.

Com a pandemia do coronavírus, uma ideia foi usar as férias dos jogadores para realizar as partidas adiadas, mas Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou na semana passa que a temporada pode ser perdida.

Na Inglaterra, por exemplo, o Liverpool lidera com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City (82 a 57) a nove rodadas do fim da Premier League. Detalhe: o time do técnico alemão Jürgen Klopp não conquista este título há 30 anos.