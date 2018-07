Uefa vai direcionar sorteio para Azerbaijão e Armênia não se enfrentarem

Armênia e Azerbaijão estão tecnicamente em guerra desde 1988 pela disputa de Nagorno-Karabakh e seu entorno. Em 1991, um referendo decidiu pela independência da região, mas a República do Nagorno-Karabakh permanece sem qualquer reconhecimento internacional, nem mesmo da Armênia.

O local é controlado por um exército local com o apoio de forças armênias. Em março, o cessar-fogo de 20 anos foi mais uma vez desrespeitado, ocasionando na morte de militares de Nagorno-Karabakh e de invasores do Azerbaijão. Apesar do conflito, a Armênia participa normalmente dos Jogos Europeus, que estão acontecendo em Baku.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, também houve o direcionamento para que Azerbaijão e Armênia não se enfrentassem. A mesma regra segue em vigor para duelos entre Rússia e Geórgia e também entre Espanha e Gibraltar. A Rússia, entretanto, vai sediar a próxima Copa e não participará das Eliminatórias. Gibraltar não é membro da Fifa e não pode jogar a Copa.

SORTEIO - Pelo que explicou a Uefa nesta segunda-feira, os 52 times serão divididos em sete grupos de seis equipes e outros dois com cinco. Por conta de acordos de transmissão, obrigatoriamente Inglaterra, França, Itália, Espanha e Holanda precisam estar em grupos de seis times, para fazerem 10 jogos. A Alemanha não entra nesse pacote.

Para o sorteio do próximo dia 25 de julho, serão montados seis potes, de acordo com o ranking de cada equipe no início do mês. A lista deve sofrer grande alteração na comparação com o ranking atual, porque os pontos da Eurocopa de 2012 deixarão de ser considerados, enquanto que os da Copa do Mundo perderão metade do valor. A tendência é a França não ser cabeça de chave, perdendo espaço para País de Gales e Romênia.