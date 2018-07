Uefa vai investigar ato de racismo contra Balotelli, atacante da Itália

SÃO PAULO - A Uefa decidiu investigar mais um ato racista ocorrido durante a Eurocopa 2012. Foi nesta quinta-feira na cidade polonesa de Poznan. Durante o empate de 1 a 1 entre Itália e Croácia, uma banana foi arremessada ao gramado. Além disso, alguns torcedores imitavam o som de macacos sempre que o jogador italiano Mario Balotelli, que é negro, tocava na bola. Caso seja confirmado que as provocações tenham sido mesmo contra Balotelli, seria o ato de racismo mais grave desde que o torneio europeu começou, há uma semana. O atacante já havia sido vítima de xingamentos no primeiro jogo da Eurocopa, entre Itália e Espanha, domingo.

O racismo tem sido problema recorrente em ambos os países que promovem a competição: Polônia e Ucrânia. O governo da Grã-Bretanha chegou a aconselhar os cidadãos negros que fossem assistir aos jogos que evitassem andar sozinhos nas ruas e que tomassem cuidado redobrado nos países-sedes. Tanto na Ucrânia quanto na Polônia, grupos racistas costumam atacar fisicamente negros e asiáticos.

Michael Platini, presidente da Uefa, chegou a afirmar poucos dias antes do início da Eurocopa, que os árbitros teriam sido orientados a interromper as partidas caso atos de racismo fossem flagrados. No mês passado, o ex-zagueiro inglês Sol Campbell chegou a aconselhar os negros que não fossem aos jogos da competição, pois "haveria grande chance de retornarem de lá dentro de caixões."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Voloshyn, rebateu as críticas do ex-atleta dizendo que na Inglaterra é comum ver símbolos nazistas nos estádios e nem por isso estão aconselhando os estrangeiros que não visitem o país durante a Olimpíada de Londres.