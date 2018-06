Uefa volta a denunciar o Zenit por atos racistas da torcida

A Uefa voltou a denunciar o Zenit St. Petersburg por atos considerados racistas por parte de sua torcida. As manifestações de discriminação aconteceram no duelo contra o RB Leipzig, na semana passada, pela fase de mata-mata da Liga Europa.

+ Rússia pede à Uefa para sediar abertura da Eurocopa de 2020 em São Petersburgo

+ Putin ordena diplomatas russos a buscarem mudanças no regulamento antidoping

De acordo com a Uefa, torcedores do time russo exibiram comportamento racista e arremessaram objetos no gramado. A entidade não revelou maiores detalhes sobre a denúncia. Porém, a entidade FARE Network, que luta contra a discriminação, afirmou que houve cânticos racistas contra jogadores negros da equipe alemã.

O caso do time russo será julgado no dia 31 de maio, duas semanas antes do início da Copa do Mundo, que será disputada na Rússia. O Zenit foi eliminado nas oitavas de final da Liga Europa, pelo placar agregado de 3 a 2.

O clube da cidade de São Petersburgo foi denunciado por racismo pela segunda vez nesta temporada europeia. Em dezembro, o time foi multado porque um torcedor exibiu uma faixa que elogiava Ratko Mladic, ex-militar sérvio, responsável pelo Massacre de Srebrenica, em julho de 1995, que resultou na morte de oito mil muçulmanos bósnios.