Uendel destaca campanha e o último desafio do Internacional no Brasileirão

Com a terceira posição garantida no Campeonato Brasileiro e a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional vai entrar em campo com uma equipe reserva para a última partida do ano - contra o Paraná, pela 38.ª rodada, às 17 horas deste domingo, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Em entrevista coletiva neste sábado, em Porto Alegre, o lateral-esquerdo Uendel destacou o último desafio do Internacional em 2018. "A gente sabe que independente do resultado lá não vai mudar a nossa posição, mas é um jogo importante para nós. O Odair (Hellmann, técnico) vai fazer mudanças e todo mundo quer mostrar o seu valor. Estamos muito focados para esse jogo. Todo mundo quer encerrar o ano bem e no nosso caso, não é diferente".

O jogador fez ainda um balanço do desempenho do Internacional em 2018. "Foi um grande retorno (da Série B), fizemos um belo campeonato colocando o clube novamente na Libertadores. Foi um ano de reconquistar a autoestima do torcedor jogando em casa e muito positivo para nós. Foi a melhor campanha do Inter em pontos corridos. É uma marca importante para o grupo", completou.

Fabiano, Leandro Damião e William Pottker estão fora da partida. O Internacional deve enfrentar o Paraná com: Marcelo Lomba; Gabriel Dias, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Juan, Camilo, Wellington Silva e Rossi; Jonatan Alvez.