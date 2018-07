Uendel diz que reforços já estão 'em sintonia' no Corinthians

Diante da desconfiança da torcida em relação às mudanças no elenco do Corinthians, o lateral Uendel mostrou otimismo nesta segunda-feira quanto à formação da equipe para esta temporada. Para o defensor, os reforços já entraram "em sintonia" com o grupo e têm todas as condições de repor as baixas à altura.

"Cada jogador que entra, abre uma nova possibilidade de jogada. O Tite vai saber trabalhar bem com isso. Todos estão se conhecendo ainda, são todos de qualidade. Estamos treinando bem, quem chegou já entrou em sintonia com quem estava aqui. A questão tática o jogador vai pegando com o tempo", afirmou Uendel.

O elenco do Corinthians sofreu mudanças drásticas nas últimas semanas. Enquanto perdeu jogadores do calibre de Jadson, Renato Augusto, Gil e Vagner Love, contratou Marlone, André, Giovanni Augusto, Vilson, Moisés, Douglas, Alan Mineiro, Guilherme e Willians - deve confirmar ainda o paraguaio Balbuena.

As alterações causaram desconfiança na torcida. Mas, para Uendel, não devem mudar o nível que o Corinthians vinha apresentando em 2015. "Temos equipe para brigar na Libertadores. Temos equipe para passar de fase, buscar as próximas fases, temos um elenco muito forte e competitivo. Nos treinamentos a gente vê isso. Chegaram reforços de qualidade para contribuir. Conseguimos sentir que vai ser uma equipe bastante forte", garantiu o lateral.