Uendel se diz pronto para substituir Fábio Santos no Corinthians

Com Fábio Santos fora de combate pelos próximos 45 dias por causa de uma lesão no joelho direito, Uendel é o novo titular da lateral esquerda do Corinthians. O jogador tenta controlar a ansiedade e evita fazer projeções para a sequência da temporada.

"As pessoas não dão tanto valor ao Fábio Santos, mas quem conhece futebol sabe que ele é muito importante. É um líder, taticamente perfeito e não dá brecha. Até por isso eu não tive muitas chances. Agora, estou tendo uma oportunidade rara. Tenho de pensar jogo a jogo e treinar bem para estar 100% nos jogos", disse o jogador nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

Contratado ano passado da Ponte Preta, o lateral-esquerdo foi titular em dois jogos nesta temporada. Contra o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores, começou jogando porque Fábio Santos estava suspenso, e diante do Ituano, pelo Campeonato Paulista, fez a sua primeira partida oficialmente como titular depois da lesão do companheiro.

"O Tite sempre trabalha com todo o grupo e não apenas com 11 jogadores. Assim, ele deixa todo mundo motivado. Para ele, não tem titular e reserva. Ele quer que todos estejam preparados para quando a oportunidade aparecer", disse Uendel.

O lateral será titular em pelo menos três jogos da Libertadores, contra San Lorenzo (em Buenos Aires) e diante do Danubio (dentro e fora de casa). E espera convencer o treinador de que pode ser titular mesmo depois da volta de Fábio Santos. "Quem sabe eu não deixo uma pulga atrás da orelha do Tite", disse.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Linense, em Lins, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida teve de ser adiada por causa da participação da equipe na fase preliminar da Libertadores. Tite ainda não definiu se vai utilizar os reservas ou os titulares.