UFC na Arena da Baixada obriga CBF a adiar jogo do Atlético

A realização da edição 198 do UFC na Arena da Baixada obrigou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a adiar uma partida do Atlético Paranaense em seu estádio. O jogo diante do Dom Bosco-MT, marcado para 17 de maio, terça-feira, agora foi remarcado para ocorrer no dia seguinte, quarta-feira.

O curioso é que a partida, válida pela segunda fase de Copa do Brasil, foi marcada após a confirmação de que o UFC 198 ocorreria em 14 de maio, sábado, na Arena da Baixada. De acordo com a CBF, a alteração agora foi necessária "para possibilitar que o clube mandante jogue em sua casa, devido a evento que será realizado na Arena da Baixada em 14 de maio".

O UFC 198 promete bater recorde de público em eventos de MMA no Brasil. O card também é considerado o melhor já visto no País e conta, entre outros, com Fabrício Werdum, Ronaldo Jacaré, Vitor Belfort, Anderson Silva, Cris Cyborg, Maurício Rua, Demian Maia, John Lineker e Rogério Minotouro.