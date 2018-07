'Última chance de mudar o campeonato', diz Levir sobre 'decisão'

O técnico Levir Culpi não esconde, o confronto diante do Corinthians no domingo, no Independência, é fundamental para o Atlético-MG seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Qualquer tropeço, principalmente uma derrota, praticamente dará o troféu da competição ao time paulista.

"Para mim, a semana foi diferente porque também estou vendo como a nossa ultima chance de mudar o campeonato ou deixá-lo mais interessante. Fizemos de tudo, os jogadores participaram muito e sinto que todos estão se preparando bem para enfrentar esse desafio que teremos", declarou nesta sexta-feira.

O Atlético-MG é o segundo colocado da tabela, com 62 pontos, oito atrás do Corinthians. Uma vitória corta a diferença para cinco pontos, enquanto uma derrota deixa ela em 11, com apenas 15 pontos em disputa. Apesar de admitir a dificuldade de faturar a taça, Levir garante que segue confiante.

"As duas equipes ainda podem se desestabilizar, tenho certeza que isso pode acontecer. É um fato cultural: um jogo modifica o rumo do time no campeonato. Então, ainda temos chances, temos a possibilidade de uma reviravolta na competição", afirmou.

O meia Giovanni Augusto concordou com a opinião do comandante e também viu o confronto como a chance de manter o Atlético-MG vivo. "Sem dúvida, é uma final, um jogo chave. Tivemos uma semana boa de treinos e nossa equipe chegou em um nível no campeonato que nos permite acreditar em fazer um grande jogo", disse