Última parada antes do Brasil, África do Sul recebe a taça da Copa do Mundo

JOHANNESBURGO - O Tour da Taça encerra a parte africana de sua viagem nesta segunda-feira. Depois de visitar Egito, Marrocos, Gana e mais quatro países do continente, a taça chega à África do Sul, palco da última Copa do Mundo, em 2010, para uma hospedagem de três dias. Com a temporada africana chegando ao fim, o próximo destino é o Brasil, onde acontece o sorteio final da Copa do Mundo de 2014.

A África do Sul foi o primeiro país africano a sediar uma Copa do Mundo e, apesar de ter vaga automática por ser o país-sede, disputou as eliminatórias do torneio. Isso aconteceu porque a competição também serviu como classificatório para a Copa Africana de Nações de 2010. Antes de 2010, a África do Sul havia jogado os mundiais de 1998 e 2002.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, a África do Sul não conseguiu passar da primeira fase. Ficou em segundo lugar no Grupo A, composto por Etiópia, Botsuana e República Centro-Africana. Dos seis jogos, venceu três, empatou dois e perdeu apenas um. Mesmo assim, não conseguiu superar a Etiópia, que obteve quatro vitórias na primeira fase a acabou avançando.