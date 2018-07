Última rodada da Série B começa com dois 'amistosos'

A última rodada da Série B do Brasileiro começa a ser disputada nesta sexta-feira, com a realização de dois jogos, ambos a partir das 21 horas. Mas, ao contrário do que acontecerá no sábado, quando estão previstas as outras oito partidas, os confrontos Santo André x Náutico e Duque de Caxias x ASA servem apenas para cumprir tabela.

Como se tornaram meros "amistosos", sem qualquer influência na definição do acesso e do rebaixamento, Santo André x Náutico e Duque de Caxias x ASA foram antecipados pela CBF para a noite desta sexta-feira - ambos também estavam previstos originalmente para sábado.

Com campanhas fracas nesta edição da Série B, Santo André e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, querendo terminar a temporada de forma digna.

O Santo André acabou sendo rebaixado na última rodada, ao ficar na lanterna do campeonato, com apenas 40 pontos. Enquanto isso, o Náutico está com 48 pontos e ocupa a 12ª colocação.

A partida contra o ASA, nesta sexta-feira, em São Januário, pode marcar a despedida do técnico Gilson Kleina no comando do Duque de Caxias. Ele vem sendo sondado por outros clubes.

O Duque de Caxias se encontra na 11ª colocação da Série B, com 49 pontos, enquanto o ASA está em nono lugar, com 51. Assim, ambos não correm mais risco de cair e nem pode conseguir o acesso.

Como Coritiba, Bahia e Figueirense já estão com o acesso garantido, resta apenas uma vaga: América-MG e Portuguesa estão na luta. E na disputa para não cair, Ipatinga e Santo André não escapam mais, restando América-RN, Brasiliense, Vila Nova e Guaratinguetá na briga. Mas tudo isso será definido apenas no sábado, quando acontecem os outros oito jogos da última rodada.

Confira os jogos desta sexta-feira:

21 horas

Santo André x Náutico

Duque de Caxias x ASA