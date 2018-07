Palmeiras vai enfrentar tabu de cinco anos diante do Atlético

O Palmeiras vai enfrentar um longo tabu na próxima partida do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Mineiro, no dia 17 de novembro. Nas últimas dez partidas entre as duas equipes, o time mineiro venceu nove e empatou uma, independentemente do local onde a partida foi realizada, Minas Gerais ou São Paulo. O tabu inclui partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a única equipe a vencer o líder dentro do Allianz Parque. Fez 1 a 0 no mês de julho. A última vitória do Palmeiras diante do rival foi em 2011. O Palmeiras venceu por 3 a 2, no Canindé, com gols de Marcos Assunção, Luan, Patrik Silva. Magno Alves, Wesley descontaram para o Atlético.

O confronto entre as duas equipes pode deixar o Palmeiras com as duas na taça do torneio. Hoje, a equipe lidera com seis pontos de vantagem sobre o Santos (70 a 64). Uma vitória em Minas combinada com um tropeço do Santos diante do Vitória em casa praticamente garante a conquista da taça.

Veja a sequência de jogos entre Palmeiras e Atlético:

24/7/2016 – Palmeiras 0 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro

23/8/2015 – Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

9/5/2015 – Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

8/11/2014 – Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

4/9/2014 – Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil

27/8/2014 – Palmeiras 0 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil

10/8/2014 – Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

9/9/2012 – Atlético-MG 3 × 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

9/6/2012 – Palmeiras 0 x 1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

30/10/2011 – Atlético-MG 2 × 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro