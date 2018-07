Último adversário no Palestra Itália, Boca Juniors estreia no Allianz Parque

O Palmeiras terá a oportunidade nesta quarta-feira de corrigir uma falha. Diante do Boca Juniors, pela Copa Libertadores, a equipe do técnico Roger Machado entrará em campo com a chance de se redimir de uma dolorida derrota para o adversário no último encontro. Em julho de 2010, um amistoso com o clube argentino foi a última partida da equipe no antigo Palestra Itália.

Em 9 de julho daquele ano, uma sexta-feira, a diretoria organizou a partida como despedida da torcida para o estádio, que passaria por uma profunda transformação. Foram mais de quatro anos de obra até a inauguração do Allianz Parque, local que recebe nesta quarta-feira o retorno do time argentino à casa palmeiras depois daquela vitória por 2 a 0.

No amistoso de 2010 a diretoria organizou uma festa para marcar o "até breve" ao local. Convidado, o Boca não trouxe alguns dos seus principais jogadores, como Palermo, Riquelme e Medel. Mesmo assim, jogou melhor e dominou a partida diante de um Palmeiras em transformação. A equipe esperava para os próximos dias o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, que comentava a Copa do Mundo da África do Sul para uma emissora de televisão sul-africana.

Em campo o Boca Juniors se impôs e marcou dois gols no primeiro tempo, com Viatri e Muñoz. A equipe tinha entre os titulares o atacante Pablo Mouche, que anos depois defenderia o Palmeiras, assim como meia Cañete, que atuou no Brasil em clubes como o São Paulo, Portuguesa e São Bernardo. Mesmo com a derrota, a torcida palmeirense não se abalou e ao fim do jogo, aplaudiu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0X2 BOCA JUNIORS - 9/7/2010

PALMEIRAS: Bruno (Deola), Vítor, Maurício Ramos (Léo), Danilo e Gabriel Silva; Edinho, Márcio Araújo (Vinicius), Lincoln(Marcos Assunção) e Cleiton Xavier; Kleber e Ewerthon (Tadeu). Técnico: Flávio Murtosa.

BOCA JUNIORS: Luchetti (Javier Garcia), Muñoz, Cellay e Insaurralde; Marín, Méndez, Erbes (Nicolás Gonzalez) e Monzón; Cañete (Colazo); Mouche (Sérgio Araújo) e Viatri (Blandi). Técnico: Cláduio Borghi.

Gols: Viatri, aos 18 minutos, e Muñoz, aos 38 minutos do primeiro tempo.