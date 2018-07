Último Corinthians e Palmeiras em estádio corintiano foi em 1940

O confronto deste domingo na arena corintiana válido pelo Campeonato Brasileiro entrará para a história quase centenária do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Depois de 74 anos, a partida será disputada em um estádio corintiano. E, pela primeira vez, o time alviverde jogará na casa do rival com o nome Palmeiras.

O último encontro em um estádio do Corinthians ocorreu no dia 18 de agosto de 1940, no Parque São Jorge. Na ocasião, o time corintiano derrotou o Palestra Itália por 2 a 0, com dois gols do atacante Teleco - a partida válida pelo Campeonato Paulista foi disputada 25 meses antes de o Palestra mudar o nome para Palmeiras. Desde então, o clássico entre os times ocorreu em três estádios da cidade de São Paulo: Parque Antártica, Pacaembu e Morumbi.

Na Fazendinha, foram disputados apenas 16 dos 350 jogos entre as equipes. O equilíbrio marca o confronto: cada time venceu cinco vezes, com seis empates. O Corinthians leva a melhor no número de gols marcados: 25 contra 22 do rival. O Pacaembu, inaugurado quatro meses antes do último confronto na Fazendinha, é o principal palco do clássico. No total, 153 partidas foram disputadas no estádio municipal. O Morumbi recebeu 111 jogos - o derradeiro foi em março de 2008.

No Parque Antártica, a partida foi disputada em 43 oportunidades. O Palmeiras leva vantagem, com 21 vitórias. O Corinthians venceu 13 vezes e nove jogos terminaram empatados. O alviverde marcou 73 gols e sofreu 47. A maior goleada do confronto ocorreu no estádio palmeirense. O fato deu-se no dia 5 de novembro de 1933, quando o Corinthians perdeu por 8 a 0.

O local também recebeu o primeiro jogo entre os times, em maio de 1917, com vitória alviverde por 3 a 0. Depois da construção do Pacaembu e do Morumbi, cinco jogos foram disputados no Palestra Itália. O primeiro ocorreu em janeiro de 1969 - vitória do Palmeiras por 2 a 0. O time alviverde também venceu um confronto em 1970 (3 a 0). Outras três partidas terminaram empatadas. O último encontro no Palestra Itália ocorreu no dia 21 de janeiro de 1976, pela Taça Governador do Estado. O Corinthians saiu na frente, com Tião, mas permitiu o empate a dois minutos do fim - Nei fez para o Palmeiras.

OUTROS PALCOS

A Arena Corinthians se tornará o 13º estádio a receber o clássico. Nas décadas de 1910 e 1920, o jogo era disputado na Chácara de Floresta e na Ponte Grande. Cinco cidades do interior também já receberam a partida: São José do Rio Preto (1996), São José dos Campos (1970), Barretos (1954), Ribeirão Preto (três jogos, entre 1995 e 1998) e Presidente Prudente (sete partidas, entre 1995 e 2011). Os times se enfrentaram apenas duas vezes fora do estado de São Paulo: em 1987, no Morenão, pelo Torneio de Campo Grande, e em 1998, em Salvador, pelo Torneio Maria Quitéria - as duas partidas terminaram 1 a 1.