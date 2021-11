Último gol de Marinho foi no Palmeiras e santista quer 'desencantar' no clássico

Sem marcar há 15 jogos, o atacante Marinho encontrará neste domingo a sua última vítima, o Palmeiras. O clássico acontecerá às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O momento é propício para encerrar o jejum de gols, já que o clube alvinegro vem de duas vitórias consecutivas sob o comando do técnico Carille e abriu vantagem diante de seus principais rivais na luta contra o rebaixamento.

O último gol do atacante foi no dia 10 de julho, portanto há quase quatro meses, quando o Santos acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, por 3 a 2, no Allianz Parque. Na ocasião, Marinho superou Jailson em uma cobrança de pênalti, aos 46 minutos da etapa complementar. Apesar da reação, não conseguiu evitar o revés da equipe santista.

Apesar de não viver uma grande fase, Marinho continua sendo o artilheiro do time com sete gols, atrás somente de Kaio Jorge, com oito, que se transferiu para a Juventus, da Itália. Ele, inclusive, é um dos atletas que mais finalizam a gol na competição e retorna ao time titular após cumprir suspensão na vitória por 1 a 0 frente ao Athletico-PR, em Curitiba.

Aos 34 anos, Marinho tem 107 jogos com a camisa alvinegra e 39 gols marcados. Foi um grande destaque da equipe na última temporada, que terminou com o Santos conquistando o vice-campeonato da Copa Libertadores da América.

Além do atacante, o técnico Fábio Carille poderá contar também com o meia Vinícius Zanocelo, que estava suspenso. Por outro lado, o zagueiro Emiliano Velázquez será reavaliado após reclamar de dores musculares.

Um possível Santos para enfrentar o Palmeiras tem: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

O Santos é o 13º colocado, com 35 pontos, cinco acima do Sport, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Completam o descenso: Juventude (30), Grêmio (26) e Chapecoense (13).

INGRESSOS - O Santos abriu nesta segunda-feira a venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras. Conforme a determinação do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, o clube poderá ter 100% da capacidade da Vila Belmiro pela primeira vez desde a paralisação causada pela pandemia da Covid-19.