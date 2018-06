Último jogo com São Paulo inspira Santos contra série de derrotas como visitante

Atuar fora de casa vem sendo um problema para o Santos na temporada 2018. Foi o que se confirmou na noite de quinta-feira, quando, ainda que atuando com um time formado basicamente por reservas, o time perdeu para o Luverdense por 2 a 1, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Lucas do Rio Verde (MT).

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Em busca de um time-base, Aguirre quer usar clássico para definir titulares

+ Veja mais notícias do Campeonato Brasileiro

O resultado classificou o Santos às quartas de final da Copa do Brasil, pois o time havia goleado o adversário por 5 a 1 no jogo de ida, na Vila Belmiro. Mas confirmou o péssimo momento da equipe quando atua como visitante, tanto que a derrota foi a quarta consecutiva do Santos longe dos seus domínios.

Antes disso, o time havia sido goleado pelo Grêmio por 5 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, um resultado que provocou protestos da torcida. E antes havia perdido por 1 a 0 para o Nacional, no Uruguai, e o Bahia, em Salvador, em duelos válidos pela Copa Libertadores e pelo Brasileirão, respectivamente.

Com esses resultados, o Santos já soma derrotas em metade dos jogos que fez como visitante nesta temporada. São 14 duelos, com sete reveses, dois empates e apenas cinco vitórias. Esse retrospecto preocupa o torcedor santista, ainda mais que neste domingo o time voltará a jogar como visitante, em clássico diante do São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão.

O reencontro com o São Paulo, porém, também traz algum alento ao Santos. Afinal, uma dessas cinco vitórias como visitante foi exatamente no Morumbi. Em 18 de fevereiro, o time derrotou o rival por 1 a 0 no seu estádio, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Essa derrota, aliás, foi a única do São Paulo nos 13 jogos que o time fez em casa nesta temporada - são oito vitórias e quatro empates nos outros compromissos.

E para motivar ainda mais o Santos, aquela vitória foi conquistada com gol de Gabriel, que parece estar recuperando a melhor forma. O atacante marcou cinco vezes nos últimos dois compromissos do time e retorna ao time após ser poupado no duelo com o Luverdense.

Para garantir que o Santos pode voltar a apresentar bom rendimento como visitante, Rodrygo relembrou, inclusive, o clássico contra o São Paulo. "Jogar fora não tem sido uma dificuldade. Jogamos contra o São Paulo e vencemos fora. O jogo contra o Grêmio foi atípico", assegurou o jovem atacante de 17 anos, outro jogador que foi poupado contra o Luverdense e retornará ao time no domingo.