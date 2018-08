Último jogo de Felipão pelo Palmeiras teve Prass e Luan em campo

Quando o técnico Luiz Felipe Scolari se apresentar ao Palmeiras para o começo dos trabalhos, terá em mãos um clube com estrutura bem diferente e encontrar somente dois jogadores que participaram da última partida dele no comando da equipe. Em setembro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador dirigiu o time em derrota por 2 a 1 para o Vasco, com a presença em campo de uma dupla com quem terá agora a oportunidade de trabalhar.

Pelo time carioca, participaram daquela partida o goleiro Fernando Prass como titular e o zagueiro Luan, que entrou em campo no segundo tempo. Os adversários daquela noite agora aguardam a chegada do novo técnico para brigar por vaga no Palmeiras. Os dois passaram os primeiros meses do ano na reserva e com poucas oportunidades para atuar.

Felipão deixou o Palmeiras logo depois daquela derrota e retorna ao clube nesta semana, após quase seis anos. A possível estreia do treinador será no domingo, contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá a equipe será comandada por um dos auxiliares dele. Paulo Turra começou nesta terça-feira a organizar a equipe para a partida com o Bahia, na quinta, em Salvador, pela Copa do Brasil.

Do Palmeiras de 2012 para o clube de agora, há muitas mudanças positivas para contribuir com o trabalho de Felipão. A equipe conta agora com a nova arena, um centro de treinamento reformado e com melhores condições de trabalho, fora o elenco renomado e com aporte pesado da Crefisa em reforços. Apesar do título da Copa do Brasil, o ano de 2012 ficou marcado para a equipe também pelo rebaixamento à Série B.