Último jogo do Brasil pelas Eliminatórias já tem 22,5 mil ingressos vendidos

Prometendo “uma grande festa” para a partida derradeira da seleção nas Eliminatórias, a CBF espera ter casa cheia para Brasil x Chile, no próximo dia 10, no Allianz Parque, em São Paulo. Apenas nesta segunda-feira, 22.500 ingressos foram comercializados em pré-venda. O público em geral pode adquirir as entradas a partir desta terça.

Ao todo, 42.217 foram colocados à disposição para o jogo marcado para o estádio do Palmeiras. Como de costume, os preços são salgados, e variam de R$ 125 (meia-entrada nos setores Norte/Sul superior) a R$ 650 (camarote).

A procura é bem diferente do último jogo da seleção em território nacional. No mês passado, apenas 38 mil torcedores pagaram para ver a vitória do Brasil sobre o Equador, em Porto Alegre. Na ocasião, a Arena do Grêmio, com capacidade para 55 mil torcedores, registrou grandes clarões.

Com vaga garantida, a seleção brasileira foi convocada pelo técnico Tite na sexta-feira passada visando os dois últimos jogos da equipe nas Eliminatórias sul-americanas. Em outubro, o Brasil enfrentará a Bolívia no dia 5, em La Paz, e o Chile, no dia 10, no Allianz Parque, em São Paulo.