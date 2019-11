Último jogo do Palmeiras como mandante no Brasileirão será em Campinas

O último jogo do Palmeiras como mandante neste Campeonato Brasileiro será disputado no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A mudança de local da partida contra o Goiás foi confirmada pela Diretoria de Competições da CBF, nesta quinta-feira. O jogo está marcado para às 19h15 do dia 5 de dezembro (quinta-feira), pela 37ª e penúltima rodada.

O duelo estava marcado para o Allianz Parque, em São Paulo. No entanto, segundo a CBF, o estádio está "indisponível" para esta data. Como geralmente acontece, o Palmeiras costuma mandar seus jogos no Pacaembu, também na capital, quando não pode contar com o seu estádio.

Mas o local teria sido dispensado pelo clube paulista em razão da condição do gramado, aquém do esperado. A saída, então, foi decidir mandar o jogo em Campinas, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. O estádio Brinco de Ouro pertence ao Guarani, que encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado.

Sem mais chances de título, o Palmeiras faz uma disputa direta com o Santos para terminar o Brasileirão na segunda colocação da tabela. Ambos os times já garantiram vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.