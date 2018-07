Último mata-mata de Atlético e Cruzeiro foi marcado por equilíbrio

Atlético-MG e Cruzeiro iniciam a disputa da final da Copa do Brasil nesta quarta, às 22h, no Estádio Independência. Líder do Brasileirão e considerado o melhor time do País, o conjunto azul-celeste mede forças com o maior rival, que chegou à decisão após se classificar com gol nos minutos finais na semifinal contra o Flamengo. O cenário é parecido com o duelo entre as duas equipes nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999, último encontro entre as equipes em fases eliminatórias de competições nacionais.

Na ocasião, o Cruzeiro terminou a fase classificatória no segundo lugar, com 42 pontos, nove a mais que a equipe dirigida por Humberto Ramos, que garantiu o sétimo lugar e a vaga no mata-mata na última rodada. As equipes se rivalizaram em uma melhor de três para definir o adversário de Vasco ou Vitória nas semifinais.

"Em 1999, o Cruzeiro tinha uma equipe bem superior à nossa. Toda a cidade sabia que eles eram favoritos", reconhece o centroavante Guilherme, que chegou ao Atlético-MG para a disputa do Brasileiro daquele ano. Artilheiro do torneio com 28 gols, o atacante ressalta que, apesar de ter consciência do favoritismo celeste, a equipe alvinegra entrou embalada pela classificação obtida na partida final.

Sem enxergar grandes diferenças técnicas entre o time de 1999 e a equipe atual, o volante Ricardinho concorda com a superioridade cruzeirense àquela altura. O jogador, que atuou pelo Cruzeiro entre 1994 e 2002, contudo, lembra que o time chegou desgastado ao embate após um ano repleto de competições.

O companheiro de equipe Marcelo Djian cita que Levir Culpi, técnico do Cruzeiro à época e atual comandante do Atlético, alertou o elenco sobre o maior perigo do adversário. "Sabíamos da qualidade do Marques, que armava a correira e servia muito bem o Guilherme", conta o ex-zagueiro.

Velloso era o goleiro do Atlético no torneio. Ele considera que a boa fase da dupla de ataque e o apoio da torcida eram os principais trunfos da equipe. "Gostamos de saber que pegaríamos o Cruzeiro nas quartas, porque seriam dois ou três jogos em casa para ambos os times", afirma o goleiro, que considera que os rivais chegaram com excesso de confiança por terem ganhando por 3 a 0 o clássico disputado na fase de grupos.

A primeira partida ocorreu no dia 14 de novembro. Logo aos 13 minutos, Guilherme abriu o placar para o Atlético. Oito minutos depois, Paulo Isidoro empatou. O centroavante foi outra vez às redes aos 33 minutos e colocou os alvinegros novamente à frente. Müller ainda voltou a igualar o placar, aos oito minutos da segunda etapa, mas Marques anotou dois gols e sacramentou o resultado da primeira partida: 4 a 2 para o Atlético, que jogaria por uma vitória para passar de fase.

Para Ricardinho, a equipe celeste levou o elevado número de gols por uma sucessão de falhas individuais. "Alguns jogadores respondem positiva ou negativamente em jogos desse porte. Erros pontuais decidem jogos desse tamanho", opina. Já Velloso e Guilherme concordam que a união do grupo e a força da torcida foram os fatores-chave para a vantagem na primeira parte do embate.

Uma semana depois, a partida também foi equilibrada. Dessa vez, o Cruzeiro saiu na frente, com gol de Ricardinho, aos 34 do primeiro tempo. A resposta do rival foi rápida, e Guilherme igualou o placar quatro minutos depois. Aos dois minutos da segunda etapa, Müller voltou a dar esperança à torcida cruzeirense, ao marcar quase na pequena área. Vindo do banco de reservas, Adriano voltou a empatar a partida, e, a dez minutos do fim, Guilherme deu números finais ao confronto.

Mesmo tendo disputado a final do Brasileiro de 2002 contra o Santos, quando era atleta do Corinthians, Guilherme considera que esse foi o clássico mais importante de sua carreira. "Pelos momentos que vivi em Belo Horizonte e pelo equilíbrio do mata-mata, esse foi o principal confronto que disputei", conta o atacante. Ricardinho considera a eliminação como a mais traumática da sua carreira devido à boa campanha do Cruzeiro na primeira fase e às derrotas para o maior rival.

FINAL PARELHA

Marcelo Djian e Guilherme não arriscam prognósticos para a decisão da Copa do Brasil que começa nesta quarta. "O Cruzeiro tem um melhor time, enquanto o Atlético vem mais embalado. Mas não dá prever um clássico desse nível", pondera Djian. Guilherme também considera o clássico imprevisível, e espera muitos gols nas duas partidas.

Por outro lado, Ricardinho está confiante na vitória do Cruzeiro. "Se igualarmos a vontade que o Atlético vem demonstrando, levamos a taça", prevê o ex-volante. Velloso aposta no título do ex-clube. "O Atlético tem tudo para abrir a vantagem no Independência e aproveitar que o Cruzeiro deve sair para o jogo no Mineirão".