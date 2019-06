Último teste do Brasil para a Copa América marca início da era sem Neymar

A menos de uma semana para a estreia na Copa América, o técnico Tite começa neste domingo a ver como a seleção brasileira se comporta em campo sem a presença de Neymar, cortado da equipe por lesão no tornozelo direito. O amistoso contra Honduras, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, serve como teste final para o time encontrar um novo acerto.

Desde a chegada ao cargo de técnico da seleção, em 2016, Tite dirigiu a equipe em 35 partidas e poucas vezes não contou com Neymar. O treinador só não pode escalar o atacante em oito ocasiões, sete delas em amistosos e apenas uma em um jogo oficial: diante da Venezuela nas Eliminatórias.

Por isso, a preocupação do Brasil agora é desenvolver uma estratégia de jogo que não seja mais dependente do camisa 10. “Ele era nossa referência técnica, mas nossa seleção no coletivo e no conjunto é muito forte. Temos peças para suprir nossas necessidades”, disse o volante Arthur.

A tendência é o treinador voltar a testar Everton, do Grêmio, na vaga de Neymar, assim como fez no amistoso de quarta-feira. A expectativa contra Honduras é avaliar como o estilo de jogo da seleção vai mudar sem ter a principal estrela e sem ter de encarar uma marcação especial do adversário em cima de um jogador específico.

Pela primeira vez o treinador terá o grupo todo de 23 jogadores à disposição para observar no amistoso. O goleiro Alisson se apresentou na quinta-feira junto com o colega de Liverpool, Roberto Firmino. Os dois devem ser titulares. A outra novidade é Willian. O meia convocado para substituir Neymar vai herdar a camisa 10, mas deve ficar no banco de reservas.

Os jogadores admitiram a obrigação de encerrar a preparação com um bom resultado. "A gente sabe que a pressão é o dobro, o triplo do tamanho. Mas temos jogadores com mais experiência", disse Arthur.

A estreia do Brasil na Copa América será na sexta-feira, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi. A adversária no Beira-Rio, a Honduras, está na América do Sul para se preparar para a Copa Ouro. Na quarta-feira, a equipe disputou amistoso com o Paraguai e empatou por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X HONDURAS

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Everton, Richarlison e Firmino. Técnico: Tite.

HONDURAS: L. Lopez; Beckeles, H. Figueroa, A. Figueroa e Izaguirre; Garrido, A. López, Rojas e Chirinos; Elis e Rivas. Técnico: Fabián Coito.

Juiz: Andrés Cunha (URU)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 16h

Na TV: Globo e SporTV