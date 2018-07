Último teste na Arena Corinthians terá esquema de trânsito de Copa

SÃO PAULO - O jogo entre Corinthians e Figueirense pela quinta rodada do Brasileirão, último evento-teste da Arena Corinthians, marcado para este domingo, terá o tráfego monitorado pela CET em conjunto com a Polícia Militar, numa espécie de ensaio para a operação de trânsito desenhada para a Copa do Mundo. Serão realizados bloqueios operacionais em toda a região do estádio à partir do meio dia e eles permanecerão até duas horas após o término do jogo.

Ao todo, serão 26 bloqueios operacionais, onde não será permitida a circulação de nenhum tipo de veículo, e 2 pontos de acesso local, que são as vias que poderão ser utilizadas pelos moradores do bairro para acessarem suas residências no entorno do estádio. Além disso, a operação contará com seis pontos de verificação veicular, ou seja, vias bloqueadas ao tráfego comum que poderão ser utilizadas como acesso ao estádio para veículos credenciados especialmente para o evento.

Tendo em vista os transtornos no trânsito, a CET recomenda que os torcedores que comparecerem à Arena Corinthians neste domingo utilizem o transporte público, especialmente o trem e o metrô. Quem for ao acesso Oeste do estádio será orientado a desembarcar na Estação Artur Alvim, da linha 3-Vermelha do metrô, enquanto quem se dirigir ao acesso Leste deverá utilizar a linha 11-Coral, da CPTM, descendo na Estação Corinthians-Itaquera.

Confira o mapa da restrição veicular:

MORADORES

Para os moradores residentes na R. Dr. Luiz Ayres, no trecho entre o Túnel Águia de Haia e a R. Pe. Estanislau de Campos, o acesso às residências será permitido no ponto de bloqueio na R. Peixoto Werneck x a R. Dr. Luis Ayres. Já o acesso de moradores residentes na Av. do Contorno (a partir do numeral 208) e também na R. Manoel Ribas, entre a Av. do Contorno e R. Paulo Frontim, deverá ser realizado na R. da Estação x Av. do Contorno.

ÔNIBUS

Haverá alteração em todas as linhas do transporte coletivo que convergem ao Terminal Itaquera. Estes veículos deverão seguir o seguinte itinerário:

Os ônibus vindos do bairro em direção ao Terminal Itaquera, seguirão pela Av. Pires do Rio, Av. dos Campanellas, R. Coatá, Av. José Pinheiro Borges, Av. Sidney Aparecido de Morais acessando o Terminal (ida e volta pelo mesmo itinerário). Já os ônibus vindos do bairro em direção ao centro serão desviados pela Av. Pires do Rio, Avenida dos Campanellas, Avenida Esperantina, Praça Aramã, Rua dos Continentes, Rua Marciano Capela, Rua Carlos Maria Steinberg, Rua Cânio Lettieri, Viaduto Itingussu, Avenida Paraguassu Paulista acessando a Radial Leste, em direção ao centro.

Os ônibus vindos do centro em direção à estação de transferência, serão desviados para entrar no túnel, seguir pela Av. Águia de Haia, na sequência, pela Av. dos Campanellas, Rua Padre Viegas de Meneses, para então acessar o Terminal de Transferência. Dezoito linhas terão seus pontos terminais transferidos do Terminal Itaquera para o Metrô Artur Alvim, nas ruas Dr. Campos Moura e Inês Monteiro. Os usuários dessas linhas serão informados previamente.

O Serviço Atende Modalidade de transporte gratuito, destinado às pessoas com deficiência física severa, as quais tenham vínculo à cadeira de rodas, disponibilizará seis veículos partindo do Terminal de ônibus Itaquera do Metrô para transportar os torcedores com problema de mobilidade para o estádio. O usuário será embarcado no estacionamento ao lado do Terminal e desembarcado próximo ao portão de entrada do Estádio. O serviço funcionará das 13h às 19 horas.

Confira abaixo o mapa de desvios do tráfego. As vias em que haverá desvio estão em amarelo, enquanto a área restrita está em vermelho.