Último treino do Flu antes do clássico tem discussão e dúvidas

Foi movimentado o último treino do Fluminense, neste sábado, antes do clássico contra o Vasco, no domingo. A atividade comandada por Cristóvão Borges teve uma discussão ríspida entre Walter e o goleiro reserva Klever e dúvidas com relação à escalação: Wagner e Edson treinaram e podem jogar.

Tanto o meia quanto o volante mostram-se recuperados de lesões musculares e treinaram normalmente. Após a atividade, Wagner ainda fez um trabalho na caixa de areia, assim com o os reservas. Se Edson não jogar, Rafinha será titular.

O treino também ficou marcado por uma discussão entre Walter e Kléver, quando os jogadores saíam do gramado para tomar água, em uma pausa da atividade. O atacante precisou ser contido pelos companheiros. Depois, ambos conversaram e se abraçaram, selando a paz.

Quarto colocado do Campeonato Carioca com 12 pontos, o Fluminense luta para se manter no G-4. O Vasco, rival deste domingo, às 18h30, no Engenhão, ocupa uma posição abaixo, com 11 pontos. Flamengo, Botafogo e Volta Redonda têm 13. Dos cinco, só o Flu não está invicto.