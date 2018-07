Últimos dois times avançam e Copa Libertadores define todos os grupos

BEUNOS AIRES - Duas partidas encerraram a fase preliminar da Libertadores na última quinta-feira e, com isso, todos os grupos da competição estão definidos. Campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, o Lanús passou pelo Caracas e garantiu passagem para a chave 3. Já o Universidad de Chile estará no Grupo 5, o mesmo do Cruzeiro, depois de bater o Guaraní, do Paraguai.

Ambas as equipes entraram com vantagem na partida de volta, depois de terem vencido na ida. O Lanús era quem tinha a situação mais confortável. Após derrotar o Caracas por 2 a 0, mesmo atuando na Venezuela, a equipe argentina apenas confirmou a classificação com a vitória por 1 a 0 em casa, com o gol de Víctor Hugo Ayala, no segundo tempo.

Por outro lado, o Universidad do Chile tinha uma tarefa mais difícil, após vencer por um magro 1 a 0 na ida, em Santiago. Na última quinta, a equipe mostrou porque tem sido uma das principais do cenário sul-americano nos últimos tempos e derrotou o Guaraní mesmo na casa do adversário, por 3 a 2. Ramón Fernández, Patricio Rubio e Isaac Díaz marcaram para os chilenos.

Além do Cruzeiro, o Universidad de Chile terá como rivais no Grupo 5 o Defensor, do Uruguai, e o Real Garcilaso, do Peru. Já o Lanús caiu no Grupo 3, ao lado de Cerro Porteño, Deportivo Cali e O''Higgins. As outras quatro equipes classificadas na fase preliminar da Libertadores foram: Atlético-PR, Botafogo, Santa Fé e Nacional.

Confira como ficaram os grupos da Libertadores 2014:

Grupo 1 - Atlético-PR, The Strongest-BOL, Universitario-PER e Vélez Sarsfield-ARG.

Grupo 2 - Botafogo, Independiente del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Unión Española-CHI.

Grupo 3 - Cerro Porteño-PAR, Deportivo Cali-COL, Lanús-ARG e O''Higgins-CHI.

Grupo 4 - Atlético-MG, Nacional-PAR, Santa Fé-COL e Zamora-VEN.

Grupo 5 - Cruzeiro, Defensor-URU, Real Garcilaso-PER e Universidad de Chile.

Grupo 6 - Grêmio, Atlético Nacional-COL, Nacional-URU e Newell''s Old Boys-ARG.

Grupo 7 - Bolívar-BOL, Emelec-EQU, Flamengo e León-MEX.

Grupo 8 - Arsenal de Sarandi-ARG, Deportivo Anzoátegui-VEN, Peñarol-URU e Santos Laguna-MEX.