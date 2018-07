Reforços recentes não emplacam no São Paulo e fecham ano em baixa

Dos três reforços trazidos pelo São Paulo durante o segundo semestre da temporada, dois terminaram o ano em baixa. O zagueiro Luiz Eduardo e o atacante Wilder Guisao tiveram poucas oportunidades nos jogos finais do Campeonato Brasileiro e ainda não têm a permanência confirmada para 2016. Apenas o atacante Rogério se destacou nesse pacote dos últimos contratados pelo clube.

O clube disse não ter posicionamento sobre o futuro desses jogadores no elenco. O caso mais urgente é de Luiz Eduardo, que tem contrato válido apenas até o fim do ano. O defensor deixou em julho o São Caetano, da Série D, para acertar com o São Paulo um vínculo de curta duração. A estreia foi no empate em 1 a 1 com o Corinthians e depois, chegou a marcar um gol contra o Flamengo.

Nas semanas seguintes o jogador amargou lesões em sequência. Dores no joelho esquerdo levaram o departamento médico a submeter o zagueiro a uma artroscopia. Antes desse procedimento, realizado em 12 de novembro, o jogador já havia perdido espaço no time. Em outubro, Luiz Eduardo deixou de ganhar chances depois de ter falhado nos jogos contra Vasco e Coritiba. O defensor atuou pelo time apenas em nove partidas.

O colombiano Wilder Guisao chegou ao São Paulo dias antes da contratação do zagueiro. O atacante veio por indicação do então técnico Juan Carlos Osorio, com quem trabalhou no Atlético Nacional, de Medellin. O Toluca, do México, é dono do atleta, que veio ao time do Morumbi por empréstimo pelo período de um ano. Mas desde a saída do treinador e compatriota Wilder não teve mais chances.

O atacante disputou dez jogos e marcou um gol pela equipe. Com a vinda de Doriva, deixou até mesmo de ser relacionado para algumas partidas, até conseguir retornar ao banco de reservas no fim do ano, quando Milton Cruz assumiu o comando interinamente.

Ao contrário dos outros dois, o atacante Rogério conseguiu se destacar. Após deixar o Náutico, acertou com o São Paulo em agosto o contrato válido até 2018. O jogador fez gols importantes, como contra o Goiás, que valeu a classificação para a Copa Libertadores, e ganhou espaço no elenco do time do Morumbi.