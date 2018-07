Últimos resultados deram confiança ao Flu, diz Cavalieri Depois de uma fase ruim, o Fluminense parece começar a se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Se os resultados ainda não são os ideais, a equipe vem de três partidas sem derrota, com dois empates fora de casa - contra Atlético-MG e Atlético-PR - e uma vitória no Maracanã - diante do Bahia. Para o goleiro Diego Cavalieri, que também parece ter deixado a má fase para trás, essas partidas deram confiança aos jogadores.