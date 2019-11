Com a demissão de Fábio Carille, os últimos três técnicos campeões brasileiros estão desempregados. Além do ex-Corinthians, que faturou o título em 2017, completam o trio Cuca (2016, com o Palmeiras) e Luiz Felipe Scolari (2018, também com o Palmeiras).

Dos três, o único que pediu demissão foi Cuca no São Paulo no fim de setembro. Carille e Felipão foram demitidos respectivamente por Corinthians, no último domingo, e Palmeiras, no início de setembro.

Carille estava em sua segunda passagem pelo Corinthians, na qual somou 69 jogos, com 27 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. Cuca também treinava o São Paulo pela segunda vez e comandou a equipe em 26 jogos, com nove vitórias, dez empates e sete derrotas. Felipão, por sua vez, estava em sua terceira passagem pelo Palmeiras, com 76 jogos (46 vitórias, 21 empates e nove derrotas).

Sem os três últimos vencedores, o Campeonato Brasileiro deste ano terá um novo técnico campeão. O líder Flamengo é comandado pelo português Jorge Jesus, em sua primeira experiência no País. O segundo colocado Palmeiras tem Mano Menezes, que conquistou a Série B duas vezes e busca seu primeiro troféu da elite. Em terceiro lugar está o Santos, do argentino Jorge Sampaoli, também em seu primeiro ano no Brasil.

Apenas dois times são comandados por um técnico que já conquistou o Brasileirão, o melhor colocado é o Vasco, de Vanderlei Luxemburgo, que está em 11º lugar na tabela. Depois, em 16º aparece o Cruzeiro de Abel Braga.

Abel Braga, aliás, é o único campeão brasileiro da década empregado em times (sem levar em consideração Tite, vencedor com o Corinthians em 2011 e 2015 e atualmente na seleção). Ele faturou o campeonato com o Fluminense em 2012. Os outros ganhadores dos últimos dez anos são Muricy Ramalho, hoje comentarista, e Marcelo Oliveira, desempregado.

Antes de Abel, último campeão brasileiro que hoje está empregado é justamente Vanderlei Luxembugo, com o Santos em 2004. Neste intervalo, além dos treinadores já citados acima, a lista conta com Andrade, vencedor em 2009 com o Flamengo e atualmente fora do mercado.