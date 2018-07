Figueirense volta a Itaquera 1 ano depois de estragar inauguração

Pouco mais de um ano depois de estragar a festa de inauguração do estádio do Corinthians, o Figueirense volta neste sábado, às 21 horas, ao Itaquerão para tentar aprontar novamente contra o time paulista. Em maio de 2014, também pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians lotou a sua nova casa para o primeiro jogo oficial, mas o clube catarinense foi até lá e venceu por 1 a 0. De lá para cá, a equipe de Florianópolis foi reformulada, mas três titulares do feito histórico continuam entre os 11.

O autor do gol, Giovani Augusto, não está mais - joga pelo Atlético Mineiro. No entanto, o lateral-direito Leandro Silva e os zagueiros Marquinhos e Thiago Heleno (ambos ex-Corinthians) devem começar a partida neste sábado. Além deles, o técnico Argel Fucks poderá contar com o retorno de Fabinho e Rafael Bastos, recuperados de lesão.

Apesar do ânimo extra, o Figueirense não faz um bom começo de Brasileirão. A equipe ainda não conseguiu vencer fora de casa, soma apenas nove pontos e ocupa a 16.ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento.